Alleanza stretta tra imprese e Polizia Locale

Capire come funziona davvero "il cervello" della sicurezza cittadina e costruire un dialogo sempre più stretto tra mondo economico e istituzioni. È con questo spirito che una delegazione di Confcommercio della provincia di Rimini, guidata dal presidente Giammaria Zanzini insieme al presidente di Federpreziosi Onelio Banchetti e al direttore Andrea Castiglioni, ha visitato la Centrale Operativa della Polizia Locale di Rimini. L’incontro ha permesso di toccare con mano l’evoluzione tecnologica del sistema di videosorveglianza cittadino. Ad accogliere i rappresentanti di categoria l’assessore alla Sicurezza Juri Magrini, il comandante della Polizia Locale Andrea Rossi, il commissario Carla Tavella e l’assistente scelto Piero Munaretto, che hanno illustrato il funzionamento del centro di controllo e le innovazioni introdotte negli ultimi anni. "La centrale operativa è un’eccellenza – ha dichiarato Zanzini – e dimostra quanto la tecnologia possa essere un alleato fondamentale per la sicurezza urbana. Ringraziamo il Comune per gli investimenti fatti e condividiamo la proposta di destinare parte dell’imposta di soggiorno al potenziamento dei sistemi di sicurezza, perché una città sicura è anche una città turisticamente attrattiva". Sulla stessa linea Banchetti, che ha ricordato come la collaborazione tra pubblico e privato sia decisiva: "Il controllo del territorio non può essere solo compito delle forze dell’ordine. Anche gli imprenditori devono fare la loro parte, adottando sistemi moderni e integrabili con quelli pubblici. Solo così possiamo garantire un pronto intervento e una maggiore tutela per tutti".