Alleanza verdi sinistra svela i suoi candidati: in corsa anche Sauro Pari

Sauro Pari in campo alle regionali. La chiamata, per il 75enne presidente della Fondazione cetacea, è arrivata dalla lista di Alleanza verdi sinistra. "Mi è stato proposto di candidarmi alle elezioni regionali da Alleanza verdi sinistra e ho accettato", annuncia Pari, che ha reso nota la sua candidatura anche sui social. Il presidente della Fondazione cetacea ha già messo le mani avanti: "So che non tutti sarete d’accordo con questa mia scelta ma vi prego di rispettarla e, se vorrete, di sostenerla con il voto. Viviamo tempi durissimi ed ho deciso di impegnarmi direttamente per fare il mio lavoro non solo nel quotidiano, ma anche nelle istituzioni, per promuovere scelte politiche in favore della compatibilità ambientale, del rispetto degli animali".

Alle regionali la lista di Alleanza verdi sinistra correrà insieme al centrosinistra, nella coalizione guidata dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale, candidato a presidente. A giorni si terrà a Bologna la presentazione ufficiale con tutte le liste dell’Emilia Romagna e il programma elettorale. Oltre a Pari, sono stati decisi già gli altri candidati per il collegio di Rimini. In lista l’altro posto riservato agli uomini è di Fortunato Stramandinoli, il segretario riminese di Sinistra italiana. Stramandinoli lavora come consulente per l’orientamento al lavoro, in passato è stato molto attivo anche con Casa Madiba. Le due donne sono Simona Pronti, riccionese, che lavora come grafica, e Domenica Del Prete, studentessa di Bellaria.

Sul fronte del centrodestra ancora non ci sono molte certezze sui nomi, a parte Forza Italia che ha già ufficializzato i suoi candidati a inizio settembre. Per i candidati di Fratelli d’Italia i tempi si sono ulteriormente allungati: bisognerà aspettare ancora qualche giorno. L’unico certo di correre per Fd’I è Nicola Marcello. Naviga ancora in alto mare la Lega, mentre la lista civica a sostegno di Elena Ugolini, la candidata presidente del centrodestra, dovrebbe ufficializzare a giorni i candidati.