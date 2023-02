Allegri, omaggio al maestro dell’arte

Reunion di attori in nome di Eugenio Allegri, il 25 febbraio 2023 alle 20.30 al Teatro Villa di San Clemente. "Ciao Eugenio!" è un omaggio al grande maestro scomparso a maggio dell’anno scorso. Nellla Giornata della commedia dell’srte si celebra-

no le origini della forma teatrale italiana. Allegri fu fra i maggiori cultori di quest’arte, capace di fare ridere e sognare. Nato a Collegno e diplomato nel 1979 alla Scuola Galante Garrone di Bologna, Allegri ha lavorato, tra gli altri, con Leo De Berardinis, Dario Fo, Gabriele Vacis, Vittorio Franceschi e Leo Muscato. Approdato sui palchi della Commedia dell’arte negli anni ’80 con la compagnia TAG teatro di Venezia, la sua ricerca artistica si è da sempre incentrata sull’intreccio fra il linguaggio del teatro popolare e la creazione di drammaturgie originali. Ma quel che maggiormente resta del ricordo di Allegri è la maestria di attore non solo dell’utilizzo delle maschere ma anche nella creazione di personaggi indimenticabili che ha portato in scena con originalità e carisma comico: da ’Novecento’ di Baricco a ’Morte accidentale di un anarchico’ di Dario Fo. Dopo essere già stato protagonista del Festival di Santarcangelo, Allegri tornò a

Rimini nel 2005 per creare La Saga dei Malatesti. Gli attori e le attrici di quello spettacolo, si riuniscono per l’occasione sabato 25 febbraio in una serata che vuole essere una festa del teatro d’attore. Ospiti Alessia Donadio e Silvio Castiglioni.