Allenatore arrestato per molestie: "Lavorava ancora con i bambini?"

"Il governo sapeva? Come è possibile che abbia continuato a lavorare nella scuola e non solo?". Sono le domande che girano nella testa di tanti sammarinesi, dopo la notizia dell’arresto di Steven Raul James, il 27enne del Titano arrestato qualche giorno fa a Riccione, e condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata e continuata su quattro bambini di appena 10 e 11 anni, durante un camp estivo di calcio in cui era stato assunto come animatore. Quelle stesse domande, insieme a tante altre, le mettono nero su bianco i partiti di opposizione Repubblica Futura e Rete. Due le interrogazioni presentate sulla vicenda. Il movimento civico si chiede e chiede al governo "a quando risale – si legge nell’interrogazione – l’apertura del procedimento penale a carico di Steven Raul James presso l’autorità giudiziaria italiana" e se le istituzioni della Repubblica di San Marino, ad esempio segreterie di Stato, autorità giudiziaria, forze di polizia e Ufficio Minori, "siano state informate circa il procedimento penale in corso in Italia a carico del cittadino sammarinese".

Il partito di minoranza ricorda che James risulta aver conseguito il diploma Uefa C Grassroots per l’allentamento calcistico del settore giovanile, rilasciato nell’ambito dei corsi organizzati dalla Federcalcio del Titano e dall’Associazione allenatori. E chiede al governo se Fsgc e Assoallenatori fossero a conoscenza dei fatti. Poi gli incarichi a scuola e in parrocchia. Rete interroga il governo chiedendo "se Steven Raul James abbia ricoperto a San Marino, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, incarichi in qualità di educatore, animatore, allenatore, istruttore sportivo o altro ruolo simile, presso enti pubblici o privati, a contatto diretto o potenziale con minori?". Risposte alle quali, al momento, risponde il Consiglio Federale della Federcalcio.

"Abbiamo appreso soltanto attraverso gli organi di informazione il fatto di cronaca afferente a Steven Raul James – scrivono – La Fsgc non ha ricevuto notizia del procedimento penale, sia a livello formale che informale". La Federcalcio prenderà provvedimenti. "Discuteremo a stretto giro i provvedimenti necessari a suo carico", anche la possibile "revoca della Licenza Uefa C a suo tempo ottenuta". Attività sportive, ma anche la scuola. Di questo nella sua interpellanza chiede conto al governo Repubblica Futura. "Corrisponde al vero che James abbia svolto attività lavorativa presso alcuni plessi scolastici della Repubblica di San Marino, ed in caso di risposta affermativa con quali mansioni?", si chiede il partito. "Il lavoro che ha svolto – sottolineano dalla Centrale sindacale unitaria – è stato a stretto contatto con i bambini, sia come bidello cuoco, che in attività extra scolastiche sempre a contatto con i giovanissimi. L’autorità giudiziaria italiana, oltre a chiuderlo in un carcere, tra le altre cose, ha disposto che sia interdetto per sempre da incarichi in scuole o istituti frequentati prevalentemente da minori, Misure restrittive doverose e di buon senso. Ma perché non è accaduto lo stesso a San Marino?".