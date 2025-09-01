Allenatore condannato per abusi. La protesta dei genitori si allarga: "Chiesto un incontro alla società"

È una bufera senza sosta quella sollevata dall’arresto del 27enne sammarinese Steven Raul James. Un vaso di Pandora scoperchiato quando è stato alzato il velo sulla condanna definitiva a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata su minore compiuta dall’allenatore sammarinese nei quattro episodi di molestie contestatigli, ai danni di altrettanti ragazzini tra i 10 e gli 11 anni, commessi durante un "Football Camp" nel Pesarese, nell’estate del 2021. Una bufera che, dopo aver incendiato il dibattito a San Marino, con tanto di interrogazioni al governo, ora scende le pendici del Titano per arrivare sino a Rimini, dove "negli ultimi tre anni, fino ad aprile 2025, Steven James ha continuato ad allenare i nostri figli come se nulla fosse".

È questa la denuncia che arriva da un gruppo di genitori di una dozzina di bambini appartenenti a una scuola calcio riminese di stampo parrocchiale, dove appunto James ben oltre gli episodi del 2021 avrebbe allenato bambini anche di 9, 10, 11 anni, senza che nessuno sapesse nulla sul suo conto. Anzi, sono proprio dei chiarimenti circa "come è stato possibile" che "una persona condannata a 4 anni per violenza su minore abbia potuto continuare ad allenare i nostri figli", quelli che saranno richiesti questa sera. La domanda arriva dai genitori del gruppo di ex allievi di James e verrà così posta oggi in un incontro plenario tra tutti i genitori dei ragazzini allenati da James a Rimini e la società in cui l’allenatore condannato operava.

"Vogliamo risposte – è l’appello dei genitori –. E non ci fermeremo al solo incontro con la società, ma intendiamo fare presente la questione anche al sindaco Sadegholvaad". Stando alla ricostruzione che fa il gruppo di genitori, "James per gli ultimi tre anni ha allenato i nostri figli, sino ad aprile, quando ha abbandonato sostenendo di avere dei problemi familiari". Ma sarebbe stata proprio la versione fornita dal sammarinese a creare i primi sospetti. "Alla società avrebbe detto questo. Ma a noi genitori aveva parlato di problemi legati al suo passato da ultrà dell’Inter. In ogni caso la versione era sempre diversa. Dopo aprile poi, ha continuato comunque a seguire alcuni allenamenti, a partecipare ai tornei – sostengono i genitori –. Aveva un contatto diretto e continuato con i nostri figli, seppure, per fortuna, non ci risultano casi di molestie". La domanda ora è quindi "perché? Perché nessuno della società si è accorto che Steven Raul avesse questo precedente pesante per cui mai e poi mai avrebbe dovuto e potuto avvicinarsi ancora ai nostri bambini? A San Marino fanno le interpellanze. Qui a Rimini non vogliamo che la questione passi sottotraccia. Vogliamo delle risposte".