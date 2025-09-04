Allenatore condannato per abusi. Oggi la manifestazione in piazza

I genitori del Titano scendono in piazza. Sono preoccupati e non hanno intenzione di restare in silenzio. La vicenda di Steven Raul James, 27enne sammarinese condannato in Italia per abusi su quattro bambini, continua a fare rumore a San Marino. E il gruppo ’Genitori sammarinesi’, nato sui social, oggi manifesta sul Pianello. Dalle 17 e fino al tramonto. "Siamo preoccupati – dicono – pare che questa persona abbia continuato a lavorare indisturbato nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle parrocchie e persino presso società sportive come allenatore di ragazzini. Le risposte pervenute fino ad ora dalle istituzioni e dalle società coinvolte sono fumose, troppi aspetti di questa vicenda rimangono ancora oscuri. I genitori e tutti i cittadini sammarinesi hanno diritto di avere riscontro concreto e di sapere che gli organismi competenti faranno luce su questo caso: un soggetto con una condanna per violenza aggravata su minori non deve mai più avvicinarsi ai nostri bambini, a maggior ragione nelle scuole, nelle parrocchie e durante le attività sportive".

Una manifestazione pacifica, fanno sapere, alla quale tutti sono invitati. Manifestazione alla quale ha deciso di unirsi la Centrale sindacale unitaria. "L’accertamento di eventuali responsabilità deve andare di pari passo con interventi legislativi ed eventuali accordi internazionali che impediscano il ripetersi di questi orribili episodi – dicono dal sindacato – Nel caso specifico la giustizia italiana ha fatto il suo corso. Chiediamo al governo sammarinese di intervenire per avviare una più stretta collaborazione tra le istituzioni politiche e giudiziarie, per assicurare lo scambio di informazioni per i propri cittadini che fossero oggetto di procedimenti penali, almeno per i più gravi, tra cui quelli per violenza di genere e abusi sui minori, in territorio e oltre confine".

Anche il governo si fa nuovamente sentire sulla vicenda dicendosi "al fianco del gruppo Genitori sammarinesi. Condivida l’intento della manifestazione". "Credo che anche il Congresso di Stato – dice il segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti – debba fare quadrato, assieme alla politica tutta, in questa vicenda, in modo di capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato e di conseguenza prendere tutti quegli accorgimenti, tutti quegli interventi utili per evitare che nel prossimo futuro episodi del genere possano riverificarsi".