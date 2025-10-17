Allenatore violentò i propri allievi. Chiesta la commissione d’inchiesta

"Ci sono responsabilità politiche e amministrative che vanno accertate". I partiti di opposizione chiedono una commissione d’inchiesta paritetica per fare luce sul caso di Steven Raul James, il 27enne sammarinese condannato in via definitiva in Italia per violenze sessuali su minori che ha continuato a lavorare a contatto con bambini a San Marino fino al giorno del suo arresto, lo scorso mese di agosto. Sei consiglieri di maggioranza e 6 dell’opposizione per fare luce sui tanti buchi neri di questa vicenda. Questo chiede il progetto di legge che, insieme, hanno depositato Rete, Repubblica Futura e Domani Motus Liberi. E’ Katia Savoretti di Rf a ripercorrere le tappe della vicenda. Così come sono trapelate poi dopo l’arresto del sammarinese avvenuto a Riccione. "La notizia della condanna era stata comunicata a Interpol San Marino il 12 giugno – dice – in base a un ordine di esecuzione per la carcerazione della Procura di Urbino. Pochi giorni più tardi, il 18 giugno, tramite mail, alla segreteria Giustizia. Il Congresso di Stato viene informato solo il 2 luglio della vicenda. Da quel 18 giugno al 24 agosto, giorno della notizia dell’arresto, non è successo nulla. Nessuna decisione a livello amministrativo, nessun provvedimento di allontanamento per il dipendente delle scuole dell’infanzia. Non si può accettare assolutamente il modo in cui il governo e il segretario in primis hanno gestito questa situazione". I partiti di opposizione vogliono che venga istituita una commissione di inchiesta paritetica, "non come quella prevista all’interno dell’ordine del giorno approvato dalla maggioranza – sottolineano – che non è paritetica: è una commissione composta da due membri di maggioranza e uno di opposizione, quindi lasciamo intendere anche come andrà a finire. Pensiamo invece che la commissione di inchiesta sia importante perché deve portare alla luce le responsabilità". "Avrà il compito di ripristinare trasparenza e equidistanza", spiega Gaetano Troina di Motus Liberi. "E’ la scelta più democratica che si possa fare – sottolinea Matteo Zeppa di Rete – perchè non possiamo stare tranquilli. Sto aspettando da tempo una risposta dal segretario Canti su una possibile audizione del dirigente del tribunale Giovanni Canzio in Commissione Giustizia, proposta già dal presidente Iro Belluzzi. Vediamo se e quando arriverà".