Allerta smog, da oggi scattano tutti i divieti

Da oggi è allerta smog in tutta l’Emilia-Romagna. Finita la parentesi in cui il meteo ha dato una mano a tenere basse le concentrazioni di polveri sottili, i valori tornano ad alzarsi nella pianura emiliana e anche in Romagna. La spia rossa si è accesa in seguito alle previsioni Arpae per i prossimi giorni: ed ecco già da oggi, il ritorno dei blocchi a causa della presenza eccessiva di inquinanti nell’area.

In tutte le province dell’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, scattano le misure emergenziali previste dal piano regionale. Tra queste, lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dai provvedimenti, il divieto di combustione all’aperto (barbecue compresi), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli e il potenziamento dei controlli su tutte queste attività. Previsto inoltre l’abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17, mentre stufe a legna e caminetti sotto le 4 stelle di efficienza energetica non potranno essere accesi. I divieti restano in vigore almeno fino a venerdì quando è prevista una nuova giornata di controllo.