"All’estero è tutta un’altra storia, prendiamo esempio dal Canada"

Sulle trascrizioni degli atti di nascita all’anagrafe per i genitori dei figli nati all’estero tramite surrogazione di maternità, la vicesindaca Chiara Bellini ci va con i piedi di piombo, ma di una cosa è certa: "dobbiamo tutelare i diritti dei bambini, ci sono dei trattati internazionali che vanno rispettati". E sebbene nel comune di Rimini ora non sia possibile autorizzare trascrizioni, "l’amministrazione, come ha già dichiarato il nostro sindaco, farà pressioni politiche presso il governo affinché i diritti di bambini e bambine delle coppie omogenitoriali vengano riconosciuti e tutelati dalla legge. D’altro canto – continua Bellini che è anche assessora alle Pari opportunità – se mai decidessimo di autorizzare le trascrizioni, il prefetto, una volta venutone a conoscenza, annullerebbe il procedimento. Ma ci sono casi a Bologna, e in altri Comuni, dove sono sempre state fatte. La scelta del sindaco Giuseppe Sala di Milano – aggiunge Bellini – è coraggiosa da un punto di vista politico, ma può correre il rischio di essere strumentalizzata a discapito delle stesse famiglie omogenitoriali". L’amministrazione, insomma, ha le mani legate e davanti si trova la strada sbarrata da un’anomalia tecnica che va al di là della questione morale e politica. Bellini spiega inoltre che "all’estero è ben altra cosa, ma in Canada c’è un procedimento tutelato per legge dove coppie omosessuali e soprattutto eterosessuali (90%), seguono un percorso sicuro. Chi presta il proprio grembo lo fa in maniera altruistica, parliamo sempre di una mamma che per legge deve aver già avuto dei figli e ha un reddito garantito. Riceve prima delle consulenze psicologiche, volte a capire se stia facendo una scelta consapevole e autonoma. Non può ricevere compensi, se non un rimborso spese per i costi della maternità. È la donna, poi, a scegliere la coppia e non il contrario come avviene in molti paesi dove invece viene sfruttata. Spesso ad aderire sono madri di fede cattolica che offrono il loro grembo nel quadro di un associazione di volontariato. E al termine del procedimento, la paternità (o la maternità) del figlio è riconosciuta pienamente dallo Stato canadese ai due genitori, che però una volta tornati in Italia non si vedono entrambi riconosciuti il figlio per questioni anagrafiche, con tutte le complicanze che ne derivano nelle vita pratica". Quando uno dei genitori non si vede riconosciuto il figlio, infine, deve scegliere una via complicata come quella dell’adozione: "vivo tutto ciò con empatia, noi vogliamo ascoltare il loro disagio e e stare sempre dalle parte delle bambine e dei bambini", conclude la vicesindaca.

Andrea G. Cammarata