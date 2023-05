Allestimenti floreali Sboccia di nuovo la gara tra negozi

Cinque foto per raccontare la città fiorita. Al secondo anno il concorso indetto dal Comune con Verdeblu per la l’allestimento floreale più bello: ’Bim in Flowers’ (iscrizioni entro l’11 giugno). La giuria selezionerà i concorrenti e la valutazione finale si terrà tra 26 giugno e 2 luglio. Ogni categoria avrà tre vincitori con premi offerti dagli sponsor Vivaisti e Floricoltori Bilancioni, Casali, Verdedamare con bonus spesa per il 1°, 2°, 3° classificato di ogni categoria.

I vincitori della competizione cittadina parteciperanno al concorso nazionale organizzato da Asporoflor Comune Fiorito al Meeting nazionale Bellegra in novembre. L’iniziativa coinvolge le attività ricettive, balneari, pubblici esercizi e, novità 2023, ai privati con clic ai propri giardini o balconi.