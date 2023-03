Allevamento di polli: 11mila firme per dire no al nuovo impianto

Il braccio di ferro continua. E senza esclusione di colpi. Per nulla soddisfatto delle rassicurazioni ricevute – con tanto di numeri alla mano – dall’azienda Fileni sull’allevamento di Cavallara di Maiolo, il Comitato ‘Per la Valmarecchia’ sventola 11mila firme: tanti sono gli ‘autografi’ raccolti e indirizzati al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, pari a più della metà degli abitanti dell’Alta Valmarecchia. E attende con ansia il Consiglio comunale di Novafeltria in programma questa sera. All’azienda marchigiana, intervenuta sul Carlino per dare la propria versione dei fatti, contestando le false informazioni che sono circolate sul progetto, il Comitato ribatte: "La madre di tutte le false affermazioni è in una lettera firmata da Giovanni Fileni, dicembre 2019, dove si afferma che ‘il progetto non comporta variante agli strumenti urbanistici e territoriali’. È il documento che dà il via al processo autorizzativo. Che senza una variante al piano regolatore del Comune di Maiolo non si sarebbe potuto concludere". Nemmeno la distinzione tra allevamento intensivo e allevamento biologico che non può essere per definizione intensivo, va a genio. A sostenere che il nuovo allevamento in costruzione sia intensivo per polli, secondo il Comitato, è la stessa la Regione Emilia Romagna che sottolinea "come il progetto appartenga alla categoria ‘Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 85.000 posti per polli da ingrasso’. A fare la differenza – ribadisce ‘Per la Valmarecchia’ – non è la certificazione biologica, ma l’organizzazione industriale della produzione". Le critiche toccano anche emissioni, occupazione e numero di capi. Sul primo punto "non tocca a Fileni stabilire se le emissioni di ammoniaca e metano siano limitate, ma alle istituzioni". Sul numero di capi presenti nell’allevamento, è tutto un balletto di numeri. "È un’omissione colposa – attacca il Comitato – non ricordare che la vita dei polli dura 81 giorni, per cui nell’arco di un anno si completeranno 3,8 cicli di allevamento, portando il numero degli animali allevati a oscillare tra i 500 e gli 800mila". Da ultimo, la questione legata all’occupazione: Fileni sostiene di poter assumere "alcune decine di addetti fissi". Il Comitato sventola però lo Studio d’impatto ambientale presentato alla Regione, dove l’azienda "assicurava che tre addetti sarebbero stati sufficienti a gestire l’allevamento".