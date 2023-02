"Allevamento di polli la Regione controlli"

La Regione "verifichi che siano rispettate tutte le leggi per il nuovo allevamento di polli della Fileni a Maiolo". A chiederlo, attraverso un’interrogazione, è la consigliera regionale di Europa verde Silvia Zamboni. La Zamboni, citando il servizio di Report sugli allevamenti intensivi di Fileni, ricorda i numeri del nuovo stabilimento a Maiolo, dove sono previsti "16 capannoni orizzontali lunghi fino a 122 metri". La consigliera chiede pertanto alla Regione di "incontrare il comitato che è nato in Valmarecchia contro l’allevamento, e ascoltare le loro preoccupazioni". Intanto la petizione on line contro lo stabilimento è già arrivata a quota 6.500 adesioni.