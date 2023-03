Allevamento di polli promosso dalle associazioni agricoltori

Sì al nuovo maxi allevamento di polli di Fileni a Cavallara di Maiolo. La benedizione arriva dalle associazioni di categoria degli agricoltori. Per Coldiretti, Cia e Confagricoltura, il progetto approvato riqualificherà un sito degradato, contribuirà a mantenere vive le attività agricole nelle aree interne e potrà avere ricadute positive sull’indotto. Per Cia e Confagricoltura il nuovo polo avicolo è un tema "da affrontare senza posizioni ideologiche". I vertici di Coldiretti, Cia, Confagricoltura hanno incontrato mercoledì il sindaco di Maiolo Marcello Fattori, per approfondire il progetto di Fileni, effettuando anche un sopralluogo. "Lo stesso sito – ricordano Cia e Confagricoltura – fino al 2009 ospitava uno stabilimento zootecnico di ben altro impatto urbanistico e con capacità produttive decisamente maggiori, fino a 3 milioni di capi all’anno. Oggi l’attività di allevamento avicolo oggi si svolge con tecnologie avanzate e sostenibili, eci saranno sistemi per il riutilizzo delle acque di raffrescamento e di smaltimento della pollina, per l’irrigazione". E "chi si oppone al progetto vuole mettere freni a un’attività basandosi su preconcetti, e non su criteri razionali". Anche Coldiretti difende il nuovo stabilimento Fileni, "meno impattante rispetto al pregresso sia negli spazi, sia per il numero di animali".

Di parere diametralmente opposto agli agricoltori, naturalmente, il comitato ’Per la Valmarecchia’, che organizza domenica un nuovo flashmob alla Cavallara, con lo slogan La valle è nostra e ce la riprendiamo. Domenica 19 marzo appuntamento a Secchiano, alle 10.30, per raggiungere da lì a piedi Cavallara "armati" di lenzuoli, macchine fotografiche, cibo, vino e bibite da condividere. Aperitivo con musica e pranzo al sacco. "Dipingeremo le proteste sui lenzuoli e ci sarà un flashmob a sorpresa" spiega il comitato, che ha scelto per questa occasione lo slogan iononbecco.

m.c.