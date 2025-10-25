Allevamento polli, il comitato punta il dito contro il Comune

Maiolo, il comitato per la Valmarecchia-Salute Valmarecchia Stop allevamenti intensivi torna a puntare il dito contro il Comune di Maiolo per la gestione del caso dell’allevamento avicolo di Cavallara. Secondo il comitato, il riscontro dell’amministrazione alle cinque richieste di accesso agli atti presentate tra agosto e ottobre sarebbe stato "elusivo e privo di contenuti sostanziali". Dito puntato "in particolare contro il segretario comunale".

Le domande riguardavano le planimetrie interne necessarie a verificare il rispetto del limite di 4.800 capi per capannone, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e la documentazione sull’agibilità rilasciata dopo l’avvio dell’attività. Il segretario dell’ente sostiene che il Comune non sarebbe titolare dei procedimenti e che la competenza spetterebbe ad altri enti, tra cui Regione, Arpae, Ausl e Soprintendenza. Una posizione giudicata infondata dal comitato, ricordando che la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) è depositata in municipio e che l’impianto fotovoltaico non risulterebbe ancora installato.

Il primo cittadino Marcello Fattori spiega: "Il sindaco definisce la linea politica, ma gli atti amministrativi competono ai dirigenti, in questo specifico caso al segretario. Il rispetto delle regole da parte di Fileni deve essere comunque assicurato. Se le richieste del comitato sono fondate, saranno soddisfatte. Tuttavia, il Comune ha competenze limitate: i controlli spettano ad altri enti".