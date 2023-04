Allevamento polli, il comitato vuole le carte sulla bonifica

La nascita del nuovo allevamento di polli Fileni alla Cavallara di Maiolo è un parto davvero difficile. Nel mirino del comitato ‘Per la Valmarecchia’, che si oppone all’apertura dell’impianto biologico, questa volta c’è la bonifica dell’amianto nel cantiere: il comitato chiede le carte. Il sindaco di Maiolo, Marcello Fattori, ha assicurato che i capannoni erano stati bonificati dall’amianto nel 2018. "Chiediamo al sindaco di rendere pubblici i documenti relativi allo smaltimento di amianto del 2018 (o del 2016, come aveva invece affermato Fileni)". Lo stesso comitato aveva già cercato di mettere le mani sui documenti, inviando una richiesta all’Ausl Romagna come suggerito dalla stessa Fileni. Peccato che l’Ausl abbia risposto picche perché il comitato non avrebbe "un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata". "Se questi documenti esistono è bene che siano resi pubblici, per assicurare a tutti" prosegue il comitato. Oggi a Santarcangelo si riunisce il Consiglio dell’Unione Comuni Valmarecchia: discuterà anche un ordine del giorno relativo all’investimento Fileni alla Cavallara.