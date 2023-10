Allevatori di cani nella rete. Mezzo milione nascosto al Fisco

Ai clienti si presentavano come allevatori amatoriali. Uno status che li liberava da quegli obblighi fiscali che avrebbero invece dovuto osservare in qualità di allevamenti di cani di razza quali de facto si sono rivelati essere all’esito dei controlli compiuti dalla Guardia di finanza. Le Fiamme Gialle hanno infatti individuato sul territorio Riminese ben tre allevamenti di cani di razza (tibetan terrier, bulldog francese, golden retriever e akita shiba tra quelle vendute) che svolgevano la propria attività nei comuni di Misano e Montefiore spacciandosi – stando a quanto raccolto dai militari – come appunto allevatori amatoriali, evitando così di presentare la dichiarazione dei redditi da oltre cinque anni.

Questo è quanto emerso quando la Guardia di finanza ha controllato i tre allevamenti sul territorio, nell’ambito del piano volto alla tutela degli operatori corretti e per contrastare la concorrenza sleale da parte delle imprese che non rispettano le regole. Un controllo che con l’aiuto anche dei rilievi aerofotografici della sezione aerea delle Fiamme Gialle riminesi ha permesso di fare emergere che gli allevatori controllati avessero provveduto a iscrivere all’anagrafe canina dei comuni interessati dall’intervento 500 cani in tutto. Animali che gli allevatori avevano poi rivenduto a prezzi non in linea con le normali cifre di mercato e senza rilasciare agli acquirenti alcun documento fiscale: operando dunque completamente in nero. Queste le pesanti accuse mosse nei confronti dei tre allevatori riminesi da parte degli investigatori che dopo aver raccolto indizi a carico degli allevamenti sono intervenuti per i controlli del caso, che hanno portato alla constatazione di ricavi non dichiarati al Fisco per circa mezzo milione di euro.

Gli allevatori sono stati pertanto segnalati all’Agenzia delle Entrate per il recupero dei ricavi a tassazione e delle relative sanzioni amministrative che i tre ’furbetti’ della vendita di cani di razza si vedranno recapitare dal Fisco e che presumibilmente ammonteranno a cifre nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro. Inoltre, sono ancora in corso ulteriori approfondimenti da parte della Guardia di finanza nei confronti di altre persone che potrebbero aver svolto la stessa attività in totale evasione d’imposta. Il fenomeno degli allevamenti pseudo-amatoriali infatti sarebbe diffuso anche nel Riminese e l’attività comporterebbe anche un rischio sanitario per gli animali e per i futuri acquirenti. Non a caso dei tre allevamenti finiti nel mirino della Finanza solo uno era noto all’Ausl Romagna, pur non essendo stati riscontrati segni di maltrattamenti sugli animali in nessuno dei tre allevamenti controllati dai militari delle Fiamme Gialle.

Francesco Zuppiroli