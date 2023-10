"All’ex colonia Enel il Comune realizzi anche parcheggi per gli hotel"

"Dopo che il Comune avrà acquisito con esproprio l’ex colonia Enel, chiediamo che l’amministrazione all’interno di essa realizzi anche dei parcheggi". Questo "per compensare i posti auto che stanno per essere sottratti a tutti gli alberghi in prima linea di Rivazzurra per realizzare il Parco del mare". È l’accorato appello che rivolgono al sindaco Jamil Sadegholvaad l’albergatrice Patrizia Balducci e una quindicina di colleghi, che si trovano a un passo dalla perdita delle aree di parcheggio di fronte ai loro hotel. Sono le cosiddette ’aree in fregio’ che usano da circa 70 anni. "I nostri alberghi – aggiunge Balducci – ospitano un turismo di qualità e per mantenerlo sono richiesti servizi. Non è pensabile che hotel in prima linea sulla spiaggia non abbiano un’area di parcheggio, che oggi è diventata una delle prerogative salienti per il turismo.

La Balducci, già candidata alla presidenza dell’Associazione albergatori nell’ultima tornata elettorale (vinta da Patrizia Rinaldis) ha anche il ’piano b’: "Se il Comune fosse disponibile a cederle, io e altri albergatori saremmo pronti a comprare le aree in fregio. Il Parco del mare è stupendo, ma noi abbiamo bisogno di parcheggi come l’aria". "Sarebbe bello poterle acquistare, ma ci hanno detto che non è una strada percorribile", taglia corto invece Anna Maria Petrucci, titolare dell’hotel Carlton. Le aree in fregio vanno dai 400 ai 600 metri quadri ciascuna.

Mario Gradara