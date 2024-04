"All’ex Fornace verde e una pista per bici"

Quale sarà il futuro delle aree esterne dell’ex Fornace? Il Comune presenta con dei render il nuovo look dell’area di quasi 3 ettari, a disposizione della collettività da maggio. Accanto ai cantieri che vanno avanti per la riqualificazione dell’ultima parte interna dell’area archeologica industriale, l’amministrazione sta lavorando alla ‘riconversione’ del maxi parco urbano esterno all’ex fornace. Il nuovo cantiere è già partito, e un nuovo step sul progetto sta per essere completato entro questo mese di aprile. Riguarderà la realizzazione di un playground dedicato a diversi sport, per il costo complessivo di 180mila euro (in parte co-finanziato dalla Regione). "Si lavorerà all’allestimento di una grande area gioco a disposizione non solo dei bambini ma anche degli adulti e dei ragazzi – spiegano dal Comune – dedicata alle arrampicate. Poi stiamo realizzando una collinetta accessibile con uno scivolo, e anche una palestra all’aperto (del costo solo questa da 15mila euro) per attività di fitness". Ma non finisce qui. Attorno all’ex fornace, arriverà anche un pump track, un circuito con curve e ostacoli, pensato per fare acrobazie con bici e skateboard. "Non mancherà poi un’area pic nic dove fare anche attività di barbecue in autonomia – continua l’amministrazione – I lavori sono già partiti in questi giorni, l’obiettivo è di finire entro questo mese per garantire l’apertura dell’area entro maggio". Il Comune continua: "In una location unica, bell’esempio di archeologia industriale, abbiamo già creato uno spazio culturale interessante per l’organizzazione di eventi importanti e catalizzatori di iniziative provinciali. La valorizzazione dell’ex fornace, di 73mila mq, oggi passa anche da qui, da nuovi luoghi di verde urbano e socializzazione. Volevamo creare uno spazio tutto vivo per la città ai piedi della pista ciclabile lungo il fiume Uso. Un punto di riferimento non solo per Bellaria Igea Marina ma anche per Santarcangelo, San Mauro, Savignano".