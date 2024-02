"All’ex Reggiana la casa degli sport di mare"

"Prima la pulizia, poi un progetto a cui stiamo già lavorando".A parlare del futuro delle colonie Adriatica e Reggiana è l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli. La sentenza con cui è stato dichiarato concluso il contratto che affidava alla Kyron, società in liquidazione giudiziale, la concessione degli immobili, ha fatto tornare i due beni immobili nella piena proprietà dell’amministrazione comunale. La curatela ha manifestato l’intenzione di non ricorrere contro la sentenza, ma prima che il Comune possa agire liberamente sugli edifici "attendiamo che passino i tempi tecnici entro cui la società può presentare ricorso". Si tratta di un paio di mesi, in parte già trascorsi. Poi l’amministrazione comunale potrà procedere più speditamente alla riqualificazione degli edifici.

Il primo punto riguarda l’ipotesi di vendita. "Pensiamo di alienare l’Adriatica. Ad oggi gli usi sono vincolati dal fatto che l’immobile è una ex colonia. Dunque non appartamenti, ma un condhotel ad esempio. La ridotta metratura potrebbe essere un limite, ma prima facciamo la perizia e poi andremo a valutare le potenzialità della struttura che ha a fianco una grande area lungo il fiume". Sulla Reggiana le idee di riqualificazione sono più chiare. "In questo caso avevamo già avuto contatti con la Sovrintendenza per costruire un percorso che potesse portare alla riqualificazione del bene che è vincolato. Trattandosi di una ex colonia anche in questo grazie alla legge regionale si può realizzare un condhotel. Teniamo in conto l’ipotesi ricettiva, ma non nell’ottica di una vendita dell’immobile. Al contrario vorremmo costruire un progetto pubblico e privato che porti alla riqualificazione della struttura con il privato che ne utilizzerà una parte in ottica ricettiva o come condhotel, mentre una parte verrebbe destinata alle società che praticano sport di mare così da farne un polo in tal senso. Stiamo pensando anche alle associazioni in materia ambientale. Non si tratterebbe di semplici sedi perché è proprio dal Marano che partirà il percorso naturalistico. Dunque l’area della Reggiana si collegherebbe alla spiaggia e al percorso naturalistico. In passato su un progetto simile era previsto un investimento di circa 12 milioni. Cifre che oggi sarebbero certamente più alte".

a.ol.