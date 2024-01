All’ex Stazione Rosa inaugura la ’casa’ dedicata ai ragazzi

Non studiano e nemmeno lavorano. Sono i ’neet’, quei giovani tra i 15 e i 29 anni ancora in cerca di un’identità. Un fenomeno sempre più diffuso, purtroppo, anche in Valmarecchia. Un primo passo per aiutarli l’ha compiuto l’Unione dei Comuni della Valmarecchia, inaugurando ieri lo sportello informativo sul servizio civile all’ex Stazione Rosa di Villa Verucchio. Al taglio del nastro Stefania Sabba (nella foto con una delle prime ragazze rivoltesi al centro), nella veste di sindaca di Verucchio e presidente dell’Unione. Tra le opportunità disponibili sul territorio per i più giovani, nel servizio civile è stata individuata un’esperienza dal ruolo fondamentale per offrire loro formazione, crescita personale e professionale. Il servizio civile si fa per scelta volontaria, per i giovani dai 18 ai 29 anni, di investire un anno della propria vita in azioni legate al territorio e alla comunità, con un impegno da 25 ore di media a settimana distribuite su 5 giorni e un compenso mensile di 507 euro. Il bando è già attivo, le candidature vanno inviate entro il 13 febbraio. Gli addetti dello sportello saranno a disposizione fino al 13 febbraio tutti i martedì, dalle 14.30 alle 18.30. Si può accedere anche prendendo appuntamento al numero 379 2389148, anche via Whatsapp. Il 30 gennaio il nuovo sportello, che è gestito dall’Arci in collaborazione con il Comune di Verucchio, ospiterà un incontro pubblico di presentazione di tutte le opportunità per il servizio civile in Valmarecchia.

Il nuovo ufficio fa parte del progetto ’Co-Neet-iamoci’ e la sua sede non poteva che essere l’ex Stazione Rosa di Villa Verucchio, luogo che da lungo tempo è stato destinato ad ospitare il centro giovani. E l’obiettivo non è finito nel cassetto: l’amministrazione assicura che il traguardo sarà raggiunto "nei prossimi mesi".

m.c.