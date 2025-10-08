L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Rimini
All'Hospitality day 4.100 partecipanti riempiono il palas
8 ott 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
8 ott 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
All’Hospitality day 4.100 partecipanti riempiono il palas

L’evento di Teamwork sul futuro del settore

L’evento di Teamwork sul futuro del settore

L’evento di Teamwork sul futuro del settore

Un giorno immersi nel turismo del futuro. E’ Hospitality day l’evento organizzato da Teamwork che anche quest’anno ha portato tantissimi addetti ai lavori, oltre 4.100, a riempire il palazzo dei congressi.

Prima ancora dell’avvio del Ttg, l’apertura di una settimana dedicata al turismo è iniziata ieri con un evento di caratura nazionale dedicato alla formazione e networking che concentra l’attenzione sull’innovazione alberghiera e le nuove tendenze del settore.

Davvero tanti i relatori che hanno affrontato le tante facce del turismo portando il pubblico a guardare al futuro in continui seminari capaci di riempire le 15 sale formative presenti al palazzo dei congressi, e le 5 arene tematiche. A conti fatti erano oltre 200 i relatori presenti e più di 200 le aziende partner, pronte a condividere idee, spunti, esperienze e novità.

Come sempre si è trattato di una occasione importante per aggiornarsi, far nascere relazioni con altri operatori e professionisti, o per farsi ispirare nella propria attività. Ieri si è partiti al mattino, verso le 9,30 nella Inspiration Hall dove si è parlato di intelligenza linguistica e ospitalità. Oltre agli incontri erano presenti anche espositori sempre in materia turistica. Infine, al termine di una giornata intensa, sul finire del pomeriggio è stato o stesso Mauro Santinato a salutare i presenti condividendo i tanti e vari aspetti di quanto è emerso in una giornata di formazione che guarda al futuro del turismo.

