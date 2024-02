All’Ic Misano gli studenti fanno sport

Il 5 febbraio scorso abbiamo intervistato la nuova dirigente dell’Ic Misano, Stefania Menichella, sulla decisione, per il 2024/2025, di attivare nella nostra scuola la "curvatura sportiva".

Come nasce questa proposta?

"Considerata l’importanza dello sport per la crescita dell’individuo, il collegio docenti ha proposto di attuare un progetto che possa avvicinare i ragazzi a uno stile di vita sano sia fisico che mentale, attraverso varie attività sportive".

Pensa che avrà una grande affluenza?

"Mi auguro di sì, anche se spero di non avere troppe richieste per non correre il rischio di arrivare a un sorteggio fra gli aspiranti".

Come funziona il progetto?

"Gli iscritti alla curvatura sportiva ogni mese praticheranno sport diversi, con alcuni esperti. Alle famiglie che vi aderiranno verrà richiesto un contributo aggiuntivo di 30 euro".

Cosa migliorerà?

"Gli studenti potranno avvicinarsi allo sport indipendentemente dalla possibilità economica e si potranno fare anche nuove amicizie".

Alessandra Baschetti, Rebecca Girometti, Benedetta Tentoni III D