Allo stadio del nuoto torna il ‘pallone’

Un pallone per lo stadio del nuoto. I principali protagonisti sono al lavoro da settimane. Polisportiva comunale, Federalberghi e il Comune stanno definendo anche per il periodo che va da febbraio ai mesi primaverili la possibilità di installare il pallone a copertura della vasca olimpionica esterna. Come un anno fa l’operazione si regge sulla collaborazione economica di tutti. Una quadra non semplice da trovare per gli alti costi di cui l’installazione necessita. Questo per i costi energetici con cui si rendono fruibili la vasca e l’ambiente riscaldato in un periodo della stagione non proprio favorevole. Tuttavia l’esperienza dello scorso anno ha insegnato come l’utenza locale si trovi davanti alla possibilità di fare attività anche se a prenotare lo stadio sono i grandi eventi del nuoto a livello nazionale. C’è poi la possibilità di ospitare collegiali di squadre di nuoto di valenza nazionale o internazionale, il che, oltre a fornire utenza per il mantenimento della copertura della vasca esterna, aiuta anche gli hotel nel fare presenze in un periodo della stagione non semplice.

Dunque pallone sia anche perché l’ampliamento dello stadio del nuoto procede, ma difficilmente potrebbe essere pienamente operativo per il mese di febbraio. L’operazione da più di 4 milioni di euro sta scontando anche un rallentamento di alcuni mesi dovuto al ritrovamento nel cantiere di resti archeologici. Poi i lavori sono ripresi secondo la tabella di marcia tanto da non creare problemi con le scadenze poste dal Pnrr. Il progetto, infatti, per un costo complessivo di 4,8 milioni di euro, è stato finanziato grazie ai fondi del Pnrr (4 milioni di euro) a cui vanno aggiunti gli 800mila euro investiti dal Comune. A garantire l’investimento è stata la collaborazione duratura e salda con la Federazione italiana nuoto. I restanti 800mila euro sono stati investiti dal Comune.

La scadenza naturale posta dal Pnrr è per l’inizio dell’estate. La piscina probabilmente potrà essere conclusa anche in anticipo, ma non in febbraio. Dunque, anche se non semplice da sostenere economicamente, la soluzione del pallone a copertura della vasca olimpionica esterna resta una opzione su cui fare affidamento anche nel 2026.

Sarà l’ultimo anno perché dal prossimo sarà attivo l’ampliamento dello stadio con la nuova vasca da 25 metri. Non sarà un semplice ampliamento. Si tratterà di una struttura con una propria autonomia. Questo grazie a un proprio ingresso indipendente, a spogliatoi e servizi igienici privi di barriere architettoniche che ne garantiranno un utilizzo autonomo in caso di eventi che si tengano nello Stadio del nuoto. A unire le due strutture sarà una porta di transito.

Andrea Oliva