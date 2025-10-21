Allo stadio ‘Nanni’ un calcio alla violenza

Un pallone, due squadre e un messaggio che vale più del risultato. Ieri pomeriggio allo stadio Nanni di Bellaria Igea Marina si è giocata la partita di beneficenza ‘Un calcio… alla violenza. Uniti per la pace a Gaza’, organizzata dall’Anspi circolo oratorio sacro cuore con il patrocinio del Comune. In campo si sono sfidate l’amministrazione comunale, con assessori e consiglieri pronti a sudare la maglia, e una selezione di ex calciatori romagnoli, tra cui Adrian Ricchiuti, Luca Ceccarelli, Massimo Agostini, Simone Confalone, Mattia Graffiedi e Beppe De Feudis. A dirigere la sfida è stato il sindaco ed ex fischietto Filippo Giorgetti: "È stato bello vedere la città unita – ha commentato –. Maggioranza e opposizione insieme per dare un segnale di pace, in un momento in cui serve costruire, non dividere". Tra i protagonisti anche lo chef Francesco Aquila, vincitore di MasterChef 10: "È un’iniziativa importante che ricorda come anche un gesto semplice possa fare la differenza. L’importante era esserci".

In campo pure il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, che ha portato il suo abbraccio spirituale alla manifestazione, il campione di pugilato Matteo Signani, e i motociclisti Luca Vitali e Raffaele Fusco. L’evento è nato da un’idea di Mauro Casadei, titolare della pizzeria Il Bosco, insieme al consigliere Andrea Silvagni e Loretta Neri. "Abbiamo voluto dare un contributo concreto – ha spiegato Casadei –. Lo sport unisce, e ieri ne abbiamo avuto la prova". Il ricavato, raccolto attraverso le offerte e la vendita delle magliette, sarà devoluto a Medici senza frontiere, impegnata sul campo a Gaza. L’atmosfera è stata quella delle giornate dove lo sport diventa pretesto per riconoscersi comunità e dove alla fine, tra applausi e foto di gruppo, nessuno ha chiesto il punteggio: la partita l’avevano già vinta tutti, insieme.

a. d. t.