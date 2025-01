"Alloggi al posto delle pensioni?. Sarebbe un errore per la città"

"La semplice rimozione del vincolo che limita oggi la trasformazione dei vecchi hotel in appartamenti sarebbe un errore". Non usa mezze parole il presidente di Federalberghi Claudio Montanari (foto) dopo la sentenza del Tar relativa al caso del White Suite. I proprietari hanno vinto la causa e ottenuto dai giudici l’annullamento del diniego del Comune alla richiesta di trasformazione della residenza turistica in appartamenti. "Questa sentenza pone il tema della trasformazione delle strutture. Ce ne sono almeno una quarantina non più utilizzate" premette il presidente, a cui potrebbero aggiungersene altre già oggi in forte difficoltà sul mercato. "Chiaramente i vincoli attuali vanno rivisti, ma evitando le speculazioni edilizie. Dobbiamo pensare alla rigenerazione del territorio. Riccione vive di turismo, non può trasformarsi in una località dormitorio. La vocazione turistica non va persa. Pertanto vanno pensati possibili interventi di riqualificazione creando, perché no, da vecchie strutture centri di servizi per mantenerne in vita altri hotel. Servono strumenti e regolamenti certi, in questo modo sarebbe possibile anche intercettare capitali provenienti da fuori". Riassumendo, "la deregulation non serve. Aprirebbe solo la porta alla speculazione edilizia". Contro l’annullamento dei vincolo c’è anche l’albergatore Corrado Della Vista, presidente di Conflavoro Pmi. "Vedo questa sentenza con alcune perplessità. Rischia di creare un precedente pericoloso. La soluzione migliore sarebbe la perequazione: ovvero spostare la cubatura in altre aree edificate a monte della ferrovia, liberando così spazio in zona turistica per usi pubblici o di servizio alla comunità".