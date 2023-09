Alloggi comunali di lusso Nuovo quartiere alle Celle

Metà ’secca’ del valore complessivo della manovra per la casa da 30,6 milioni di euro annunciata dal Comune riguarda l’intervento Pinqua dell’ex Moi, il vecchio mercato ortofrutticolo dismesso in zona Celle di fronte all’Scm, in stato di degrado e abbandono da quando gli operatori, non senza polemiche, si dovettero trasferire da quell’area storica nell’allora nuovo Caar tra fine 2002 e inizi 2003.

Questa parte dell’intervento, all’ex mercato dell’ortofrutta sulla via Emilia, ha un valore di 15,2 milioni, ed è stato già presentato – ha spiegato il sindaco Jamil Sadegholvaad – per la richiesta di finanziamento statale". Si punta a far sorgere una sorta di nuovo quartiere dotato di numerosi servizi. Insomma, case del Comune ma... si va di lusso. Infatti prevede "la realizzazione di ben 80 alloggi di proprietà comunale, un asilo nido a due sezioni, due spazi per attività pubbliche e collettive, piazza, parco, parcheggi e percorso ciclopedonale di collegamento tra i nuovi edifici e gli spazi esistenti".

L’intervento Pinqua dell’ex Moi – per un valore di 15,2 milioni di euro "fa parte di un ridisegno complessivo del quadrante nord della città – proseguono Sadegholvaad e Gianfreda – attraverso la realizzazione di un’area per le famiglie innovativa dal punto di vista architettonico, del verde e dei servizi, che non si limiti a rispondere in maniera emergenziale alla domanda crescente di alloggi, ma che promuova il benessere sociale mediante un’attenzione nella progettazione degli spazi di comunità. L’area, inoltre, è ben accessibile e servita grazie alla sua prossimità con il Metromare, del quale è prevista una fermata, nella nuova tratta Rimini stazione - Rimini Fiera".

Viene poi il progetto Piers, già finanziato, con "36 nuove abitazioni Erp dotate di caratteristiche di alta sostenibilità, efficienza energetica, massima accessibilità e sicurezza", in zona ex Dama-Questura. C’è poi il filone di interventi dell’housing di comunità, con un investimento di 4,8 milioni e che prevede la messa a disposizione di immobili di proprietà pubblica o privata mediante convenzione con il Comune. Investimento di 4,8 milioni. Poi 10 alloggi di housing first e 33 per progetti sociali dei servizi per un costo di 2,1 milioni. Infine, conversione di strutture ricettive la cui licenza non sia più attiva al 25 marzo 2021 in residenze temporanee per gli studenti, per i lavoratori stagionali, per i dipendenti del comparto sanitario pubblico e delle forze dell’ordine. Costo stimato 4 milioni.