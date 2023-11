Alloggi di emergenza abitativa. Tutto quello che c’è da sapere

Con una recente delibera di Giunta, l’amministrazione comunale ha aderito in via ufficiale al programma regionale ‘Patto per la Casa’, confermando Acer Rimini quale soggetto gestore del piano sul territorio comunale, che assumerà contestualmente il ruolo di Agenzia per la locazione. Con l’ok al documento, inoltre, sono state approvate anche le diverse disposizioni attuative di questo cospicuo patto che, oltre a incentivare la formazione di soggetti in grado di gestire l’iter affittuario degli alloggi, ha l’obiettivo di favorire l’immissione di nuovi alloggi sul mercato della locazione attraverso il riuso del patrimonio abitativo non utilizzato (privato e pubblico) e potenzialmente disponibile per la messa a disposizione per le politiche di affitto calmierato. Il target di riferimento è costituito dalla cosiddetta ‘fascia intermedia’, composta da quei nuclei familiari che non sono nelle condizioni di accedere a soluzione sul libero mercato (causa la rigidità e restrizione dell’offerta di abitazioni), ma che allo stesso tempo non possono accedere all’edilizia residenziale pubblica, non possedendone i necessari requisiti socio-economici. Per farlo, il Comune si avvale di un’appositiva Agenzia per la locazione - costituita presso Acer - per la gestione immobiliare e la gestione amministrativa delle locazioni. I soggetti gestoriproprietari riceveranno complessivamente, per ogni alloggio effettivamente locato, agevolazioni tributarie (riduzione Imu) oltre a contributi per interventi manutentivi, garanzie e spese legali e di gestione del contratto (fino ad un massimo di 12.000 euro per tutta la durata del contratto).

"Il servizio di Agenzia Casa risponderà al bisogno dei nuclei che, pur svolgendo una regolare attività lavorativa, hanno difficoltà a reperire alloggi autonomamente", spiega l’assessore Kristian Gianfreda.