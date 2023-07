Alloggi per anziani con i fondi del Pnrr

Otto alloggi per anziani non autosufficienti, capaci di garantire servizi evoluti come la teleassistenza, e spazi comuni per la socializzazione. L’opportunità arriva con il bando del Pnrr e la possibilità di sfruttare l’ultimo piano della Rsa Vici-Giovannini ormai inutilizzato da tempo. La giunta del comune di Cattolica ha deliberato l’accordo di collaborazione con il Comune di Rimini, Riccione e l’Asp Vallonimarecchia per la realizzazione degli. L’intervento verrà finanziato attraverso il Pnrr Missione 5 ‘Inclusione e coesione’. Si tratta di un potenziamento del servizio socio-sanitario a Cattolica. Il Comune disporrà di 452mila euro per adeguare la parte della Vici-Giovannini interessata dal progetto. Allo stesso tempo verrà potenziata la rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità. Con la somma ottenuta dal Pnrr saranno ricavati otto moduli abitativi autonomi, dotati di camera, bagno e un piccolo angolo cottura. Gli alloggi saranno posti tutti sullo stesso piano della struttura e verrà assicurato uno spazio comune per attività di socializzazione. Il progetto prevede anche impianti di domotica e servizi di teleassistenza. L’obiettivo dell’amministrazione è terminare i lavori e rendere gli spazi fruibili entro il prossimo anno. "Alloggiando all’interno del nuovo centro residenziale, gli anziani non autosufficienti – spiega l’assessore alle politiche socio sanitarie Nicola Romeo – potranno giovare di tutta una serie di servizi e assistenza che ne miglioreranno la qualità di vita. Al momento non ci sono altre esperienze di questo tipo all’interno del nostro distretto e questo ci fa ritenere possa rappresentare da stimolo per altre realtà territoriali a noi vicine".