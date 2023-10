"All’orizzonte ci sono opportunità spaziali"

"Spero che ora tutti abbiano chiaro che quando parliamo di questo tipo di settore abbiamo i piedi piantati a terra e non la testa tra le stelle". È decisamente soddisfatto, il ministro Fabio Righi, di come siano andate le cose a San Marino Aerospace, l’evento dedicato alla space economy che si è aperto mercoledì con il messaggio del direttore generale della Nasa e si è concluso ieri con l’incontro fra il colonnello Walter Villadei, astronauta in procinto di intraprendere una missione sulla Stazione orbitante internazionale, e i ragazzi delle scuole. Il primo evento dedicato al settore dell’aerospazio e della space-economy ideato dalla Segreteria Industria con la partecipazione delle più grandi aziende internazionali e italiane del settore, aveva l’ambizione di aprire le porte di San Marino a iniziative di investimento nel settore dell’industria aerospaziale "e i risultati concreti – dicono dalla Segreteria – in termini di partecipazione, attività B2B, confronto, dialogo e promozione confermano la bontà del progetto". Nasa, Boeing, Agenzia aerospaziale europea, Agenzia aerospaziale italiana, Amazon web service, Lockheed Martin, Spacemind sono solo alcune delle aziende e degli enti che hanno sostenuto il progetto sammarinese ai quali si aggiungono le oltre 100 imprese che hanno affollato l’area espositiva insieme agli enti. "Nell’avvicinarsi di questo evento, ho sentito illazioni di ogni tipo – dice il ministro Righi – ma mi sembra ormai chiaro che per i detrattori non ci sia più margine di manovra. I grandi nomi e le grandi aziende che hanno preso parte a questo evento ci confermano che San Marino può accreditarsi ad hub internazionale per il settore dell’economia legata all’aerospazio. Se continuiamo a pensare che questo significhi costruire navicelle spaziali ci sbagliamo, dobbiamo pensare alle più piccole viti in titanio o alla produzione di materiali innovativi, all’abbigliamento tecnico e ai laboratori di ricerca e sviluppo senza dimenticarci che attorno a questi tipi di imprese girano particolari strumenti legislativi che il nostro Paese può predisporre e una finanza specializzata che potrebbe garantire ricadute importanti sull’intero sistema economico".