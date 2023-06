All’orizzonte uno stadio all’avanguardia

Continuano i sopralluoghi al ‘Romeo Neri’. Anche nella giornata di ieri sugli spalti e sul terreno di gioco dello stadio riminese sono stati ‘avvistati’ i tecnici di Aurora Immobiliare, la società che fa capo all’imprenditore ciociaro Antonio Ciuffarella, alla quale l’amministrazione comunale, dopo una iniziale manifestazione d’interesse, ha chiesto nei giorni scorsi ufficialmente di presentare uno studio di fattibilità per il nuovo ‘Romeo Neri’. Un impianto che, nei piani di Aurora, si alzerebbe su due livelli e potrebbe contenere fino a 15mila spettatori. Uno stadio all’avanguardia, completamente coperto, che sorgerebbe esattamente nel perimetro dell’attuale e che comprenderebbe, sul primo livello, tutta una serie di attività commerciali legate all’ambito sportivo, oltre a bar e ristoranti. Appena qualche settimana fa a Palazzo Garampi, insieme al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, c’era l’architetto Jaime Manca di Villahermosa a raccontare la sua visione del nuovo ‘Neri’. In questi giorni l’architetto di Aurora è tornato a Rimini per effettuare tutta una serie di rilievi sul posto. Rilievi planimetrici necessari per capire se quelli cartografici, già visionati dai tecnici, combacino con quelli reali. Studi che, di fatto, rappresentano un primo vero e proprio passo verso la presentazione dello studio di fattibilità che la società ciociara dovrà presentare entro quattro mesi. E c’è da scommettere che i tempi potrebbero anche accorciarsi, così da rendere l’iter (piuttosto lungo e brigoso) un po’ più rapido. Iter che poi, naturalmente, riporterà la palla tra i piedi del Comune che dovrà affidarsi a un bando per l’aggiudicazione dei lavori, dopo un necessario e fondamentale passaggio in consiglio comunale. Il nuovo ‘Romeo Neri’ potrebbe essere solo l’antipasto. Perché Aurora pare abbia mostrato interesse anche per il centro sportivo della Gaiofana. Centro per il quale ormai da anni, ritornato nelle mani del Comune, non sembra esserci una nuova vita. Nuova vita, invece, tra una notizia e l’altra, per i tifosi del Rimini che seguono le vicende legate allo stadio, proprio come quelle societarie, con il cuore che batte forte. Confidando che, a volte, i sogni possano avverarsi.