Alluminio sammarinese ecco i soldi per gli stipendi

L’annuncio dell’apertura del credito per stipendi e forniture è arrivata proprio quando i lavoratori stavano manifestando in Piazza della Libertà, davanti a Palazzo Pubblico. Un bel sospiro di sollievo quello che ieri mattina hanno tirato i dipendenti dell’Alluminio sammarinese, la ditta del Titano in liquidazione e messa in moratoria. La risposta all’appello del sindacato arriva dagli istituti di credito Banca agricola commerciale, Banca di San Marino, Banca Sammarinese di Investimento e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. "In giornata – hanno comunicato ieri – dopo l’acquisizione delle firme del liquidatore su contratti, verrà erogata ad Alluminio sammarinese la somma necessaria per il pagamento dell’arretrato dello stipendio di gennaio 2024 e della tredicesima 2023. Una volta ricevuta la liquidità sui propri conti correnti, sarà cura della procedura effettuare i pagamenti ai dipendenti". Le banche hanno inoltre "già messo a disposizione linee di credito che consentiranno l’anticipazione di fatture per assicurare la continuità dell’operatività aziendale nelle prossime settimane – spiegano – L’emergenza è stata gestita da tutti gli attori coinvolti, banche comprese, con la massima attenzione e tempestività, e questo ha consentito di mettere in sicurezza il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti di Alluminio sammarinese. Relativamente al mese di febbraio le banche sono in attesa di ricevere dal liquidatore gli importi esatti che dovranno essere pagati ai dipendenti". Una notizia positiva per l’azienda e per i suoi lavoratori. "Aver aperto le linee di credito – se ne compiace il governo – utili a dare continuità ai provvedimenti già emessi, è il completamento delle azioni fondamentali a garantire continuità all’impresa e a tutelare gli stipendi arretrati dei lavoratori. Continueremo a monitorare costantemente la situazione dell’azienda, attraverso l’opera del liquidatore e di tutti i consulenti che la stanno accompagnando in questa fase di transizione, e ringrazia tutte le componenti che si sono rese protagoniste in questa difficilissima vicenda. Quindi l’intero sistema bancario, il tribunale, l’esattoria, "ma soprattutto i dipendenti e le loro famiglie che, assistiti dalla indispensabile opera dei sindacati, hanno permesso si creassero le condizioni per portare avanti una così importante operazione di salvataggio".