"Alluvione a Coriano, per noi niente ristori. Ma la Spinelli dov’è?"

"Anziché cercare le luci della ribalta con le sue proposte di legge la senatrice Domenica Spinelli, che è anche vice sindaco di Coriano, avrebbe fatto meglio a concentrarsi su quelle che sono le esigenze tangibili della nostra comunità". Suona così l’attacco l’opposizione corianese di centrosinistra, Coriano futura, dopo avere visto arrivare zero euro dal governo per i danni dell’alluvione del maggio scorso, al contrario di buona parte dei municipi in provincia. "Ancora una volta, come spesso accaduto in passato, il nostro comune non potrà beneficiare di finanziamenti preziosi per la negligenza e l’inerzia dei suoi amministratori. Riteniamo addirittura sconcertante e preoccupante la totale mancanza di consapevolezza su quelli che sono i rischi connessi all’emergenza idrogeologica". A oggi non è noto perché la documentazione, che il sindaco Gianluca Ugolini dice "inviata", non sia arrivata in Provincia, come sottolineato dalla consigliera regionale Nadia Rossi. "Suonano quasi comiche, per non dire peggio, le scuse accampate oggi dal sindaco Ugolini. Qui rischiamo di sfociare nel ridicolo o addirittura nel grottesco. Che l’amministrazione comunale abbia perso ‘per strada’ della documentazione così importante, è un fatto gravissimo e non può essere liquidato come banale intoppo. Teniamo le dita incrociate nella speranza che Provincia e Regione possano aiutare Coriano a recuperare quei fondi estremamente importanti, la cui perdita avrà ricadute negative sul bilancio e sulle tasche dei cittadini".