Alluvione a Santarcangelo: via ai lavori nelle strade. Nuovi fondi per la sicurezza di Casale Sant’Ermete

Partiti in questi giorni a Santarcangelo i lavori di messa in sicurezza di alcune delle strade più danneggiate dall’alluvione di un anno fa. Il primo cantiere è iniziato in via La Riva, poi toccherà alle vie Case Galassi, Gualdrialto, Il Rio, Gorzano, Beccarina, La Banza, Acerboli, Gavine e Pradazzi. Chiuse al traffico di volta in volta le strade interessate dai cantieri, ma l’accesso sarà sempre garantito a residenti e mezzi di soccorso. Ammonta a 660mila euro la spesa per questi lavori, finanziati con l’ordinanza del commissario, il generale Figliuolo che il 24 maggio sarà a Santarcangelo per un sopralluogo. Gli interventi riguardano la risagomatura delle strade e dei fossi, il contenimento delle scarpate, la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e di regimazione delle acque superficiali. Già approvato il progetto per sistemare via Montanari (60mila euro), mentre l’intervento in via Casale Sant’Ermete partirà a fine maggio. Intanto Santarcangelo ha ottenuto un ulteriore finanziamento ministeriale di circa 690mila euro per altri interventi lavori, tra cui la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Casale Sant’Ermete con una vasca di laminazione, e il rialzo del ponte bailey a San Vito.