Alluvione alle spalle La Riviera volta pagina con il primo pienone "Sembra Ferragosto"

L’alluvione è acqua passata e la stagione ora può davvero cominciare. Le analisi sulla qualità delle acque di balneazione ha dato semaforo verde alla Riviera già nei giorni scorsi e dopo le prove generali dello scorso weekend, con il via libera all’avvio ufficiale della stagione balneare arrivato anche dalla Regione Rimini ha già ingranato la marcia giusta per far marciare a pieno ritmo la macchina dell’estate. Ed è proprio una gran bella stagione quella che si scorge passeggiando sul parco del mare, da dove di stabilimento in stabilimento il traffico di bagnanti è tale e quale allo sciame di auto a caccia di un posticino in cui parcheggiarsi vicino a piazzale Fellini. Una missione impossibile perché sebbene "il sole oggi picchia", come tengono a sottolineare un gruppo di umarél barricati sotto gli alberi per ripararsi all’ombra, "oggi tutti quanti si sono riversati in spiaggia".

C’è soddisfazione nelle parole del presidente della Coop bangini Rimini Sud, Mauro Vanni, nell’analizzare come "tra Wellness, i concerti di Vasco, il ponte e finalmente un meteo come si deve l’estate ora è davvero cominciata". Tra i lettini i bambini scorrazzano rincorrendo una palla, mentre i chiringuiti alzano i decibel della musica per infiammare un aperitivo gremito, con file chilometriche in riva al mare e sulle passerelle insabbiate. "Abbiamo prenotazioni per tutto il weekend e anche i primi affitti settimanali – continua Vanni –. Ma com’è nello spirito della tradizione, anche quest’anno nonostante l’inflazione e un aumento del 25% del canone demaniale, noi bagnini non abbiamo voluto aumentare i prezzi per gli ombrelloni, tanto che una famiglia con venti euro può assicurarsi ancora un posto all’ombra e due lettini". Il mare resta popolare e la risposta gratifica gli operatori. "Stiamo registrando la prima ’invasione straniera’ – conclude Vanni –. Tedeschi, austriaci e svizzeri sono già sulle nostre coste e anche per la questione acqua sono tutti molto sereni. Non a caso i numeri sono già estivi, con un riempimento medio del 70%".

I campi da beach non hanno tregua e le squadre tra volley e recchettoni si danno il turnover mentre in mare i tronchi ammassati sull’arenile dopo la fiumana del 16 maggio sembrano ormai un lontano ricordo. La Riviera è ripartita e "direi proprio che siamo già dentro a un vero e proprio Ferragosto per presenze e centralità sui media nazionali". Parola del sindaco Jamil Sadegholvaad, che cavalca l’entusiasmo di una ripartenza coi fiocchi pur non spiccando ancora il volo: "Resto coi piedi per terra perché manca ancora tutto il weekend per questo indimenticabile avvio di stagione per Rimini e tutta la sua Riviera – continua l’analisi del primo cittadino –. Ma certo il colpo d’occhio di ieri sera (giovedì, ndr) per Vasco e quello di stamattina (ieri, ndr) tra mare e centro, oltre ai riscontri positivi che ci arrivano da alberghi, ristoranti e locali, direi proprio che siamo già dentro alla stagione. Ci voleva proprio. L’emoticon della Riviera oggi porta cinque faccine sorridenti".

Francesco Zuppiroli