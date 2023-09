Alluvione, arriva Figliuolo Faccia a faccia coi sindaci

di Manuel Spadazzi

Verrà a Rimini per parlare con i sindaci, ascoltare le loro richieste, visitare alcuni dei paesi più martoriati dall’alluvione di maggio. Una giornata tutta riminese domani per il generale Francesco Paolo Figliuolo. È il primo sopralluogo nella nostra provincia da quando è commissario per la ricostruzione post-alluvione. Figliuolo arriverà domani mattina: verrà accolto dal prefetto Rosa Maria Padovano e dal sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad. In Provincia l’incontro con tutti i sindaci del Riminese, che presenteranno al commissario la lista aggiornata dei danni e degli interventi prioritari. Anche se Rimini, rispetto al resto della Romagna, ha subito meno danni, l’alluvione anche qui ha colpito duro. Si stimano danni per oltre 71 milioni a strade e altre infrastrutture, edifici pubblici, chiese e luoghi della cultura, fiumi. Senza contare i danni ai privati. Nella nostra provincia sono già stati avviati – o stanno per partire – 241 interventi di somma urgenza per un importo di 12,8 milioni.

Figliuolo farà il punto con i sindaci, insieme a loro individuerà le priorità, cercherà di trovare le soluzioni per i lavori più importanti e strategici. Una visita che poi proseguirà sul campo: il generale in tarda mattinata, insieme a Sadegholvaad, si recherà a Casteldelci e a Sant’Agata Feltria, due dei comuni più flagellati dall’alluvione, soprattutto per le frane, insieme a San Leo, Novafeltria e Montescudo. Vale la pena ricordare che, inizialmente, il governo aveva inserito solo questi 5 comuni del Riminese tra quelli beneficiari dei primi interventi e delle agevolazioni previste per i territori colpiti dall’alluvione. Successivamente tutta la provincia di Rimini è stata ricompresa dai provvedimenti decisi dal governo per la ricostruzione. Fin qui, come detto, gli interventi di somma urgenza nel Riminese già avviati o in partenza sono 241 (molti dei quali sono già terminati). Ne restano ancora almeno 350 da realizzare, secondo le segnalazioni dei Comuni e della Provincia. Da capire poi che ne sarà dei danni a case e aziende. "Fin qui famiglie e imprese non hanno visto un euro – tuona il presidente della Regione Stefano Bonaccini – Il governo non ha nemmeno indicato cosa fare per avere i rimborsi".