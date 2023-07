Alluvione, danni alla Collegiata e al teatrino

I danni che l’alluvione di maggio ha provocato a Santarcangelo sono stati ingenti. Stando alla prima stima, tra smottamenti, alberi caduti e le infiltrazioni in diversi edifici, il conto presentato dall’alluvione ammonta ad almeno 1,3 milioni di euro. E la Collegiata è tra le ’vittime’ dell’ondata di maltempo di maggio.

Nella chiesa della parrocchia di Santarcangelo sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori del primo intervento di restauro e di consolidamento, che interessano il campanile e il transetto sinistro. Ma dopo l’alluvione sono emersi altri guai per la Collegiata. Sono state scoperte infiltrazioni di acqua nella chiesa, in particolare in alcune parti del tetto e nella cripta. Ma problemi di infiltrazioni sono stati riscontrati anche nell’adiacente teatrino e nella canonica. Per questo motivo la Collegiata è stata inserita nella lista dei beni culturali danneggiati dall’alluvione. Lista – l’avevamo anticipato – già consegnata alla Regione e che, per quanto riguarda Santarcangelo, comprende inoltre la Rocca malatestiana, il Museo storico archeologico, le ex carceri, la biblioteca comuale e la facciata del municipio, dove è crollato un pezzo di cornicione. La parrocchia di Santarcangelo sta completando le indagini sulla Collegiata e spera in un contributo da Roma per i danni dell’alluvione, visto che già si stanno cercando (con fatica) i soldi per andare avanti col restauro della chiesa.

Nel frattempo vanno avanti i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico delle palazzine A e B della scuola media ’Saffi’ di Santarcangelo: un opera da circa 2 milioni. Il cantiere alla palazzina A è iniziato già nella primavera dell’anno scorso con la realizzazione delle nuove fondazioni e dei micropali, di una struttura esterna in acciaio e in calcestruzzo per mettere in sicurezza la struttura. Il cantiere alla palazzina B invece ha preso il via alcuni mesi fa. Ora i lavori sono concentrati sulla realizzazione delle nuove fondamenta per le strutture reticolari esterne, mentre nell’estate 2024 l’intervento vedrà la demolizione degli impalcati sotto il tetto e l’installazione di nuovi controsoffitti, dei reticolati e dei telai esterni in acciaio.