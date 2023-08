Alluvione e fondi Pnrr "Caro governo, se ci sei fai sentire la tua voce Vogliamo più rispetto"

Ristori alluvione e fondi Pnrr: governo, se ci sei batti un colpo. Un triplo appello, o attacco frontale fate voi, quello rivolto all’esecutivo dal presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, dal senatore pentastellato Marco Croatti e dall’ex sindaco ora parlamentare Pd Andrea Gnassi. "Non è fare carità, lo Stato dia garanzie, non dimentichiamo la provincia di Rimini: i danni dell’alluvione di maggio che ha colpito la Romagna sono ancora evidenti anche nelle nostre zone, soprattutto lungo le fasce collinari e montane", tuona Sadegholvaad, in linea con il governatore Bonaccini, che sul tema ha chiesto alla premier un summit urgente. Sadegholvaad, sulla sua pagina Facebook, riporta un conteggio puntuale: "il calcolo ufficiale che era stato fatto una quarantina di giorni fa non lascia spazio a interpretazioni: 573 gli interventi urgenti (per una cifra complessiva di 70 milioni 804 mila euro) richiesti nel territorio riminese, finalizzati al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, avviati o da avviare nei prossimi mesi. Di questi, quasi 150 terminati, un’ottantina in corso e la maggior parte ancora da attivare (per una cifra di 53 milioni 617 mila euro)". "Ci sono ferite evidente – prosegue – in Valmarecchia, in Valconca e in altre aree, ancora alle prese con gli effetti delle frane, degli smottamenti, del dissesto dovuto all’eccezionale ondata di maltempo primaverile. E i Comuni sono sempre più in difficoltà, quei Comuni e la Provincia che finora hanno risposto ‘di tasca propria’ alle emergenze ma ora non possono più farlo perché ormai privi di risorse economiche. Serve che il Governo faccia quello per cui si è impegnato a fare, e cioè mettere a disposizione le risorse necessarie per sostenere la ripresa della Romagna che è il cuore del nostro Paese. Qui non si chiede la carità: si chiede di essere rispettati nella dignità, si chiede uno Stato che faccia lo Stato e, senza più giri di parole, dichiarazioni e interessi di parte, dia garanzie sui soldi grazie ai quali vengano avviati, si completino, terminino i lavori necessari alla rinascita".

"Meloni crea il caos per speculare sulle elezioni 2024 – attacca Gnassi, coordinatore per l’alluvione del Partito Democratico alla Cameranonché deputato della commissione Attività produttive –. Sull’alluvione si sono lasciati andare 4 mesi senza un’azione che sia una sulla ricostruzione... Se non avverrà con un provvedimento entro qualche giorno, creare il caos sociale per speculare in vista delle elezioni del 2024 non è più un’ipotesi, ma nei fatti diventa una realtà".

Sul fronte Pnrr è il senatore Croatti ad attaccare: "Il governo ha annunciato il definanziamento di 9 misure del Pnrr. Per gli enti locali significa un taglio per oltre 13 miliardi. Nella sola provincia di Rimini saranno cancellati investimenti per 60,43 milioni sui 174,75 assegnati dal Pnrr, ossia il 35%. Nel capoluogo tra i progetti definanziati anche i 20 milioni di Parco del Mare. Una mazzata terribile che rischia di far saltare i conti dei comuni e bloccare investimenti e cantieri attesi da anni, fondamentali per lo sviluppo e la crescita dei nostri territori. Nonostante il ministro Fitto abbia tentato di spiegare che i soldi per i progetti arriveranno da altre fonti, pare chiaro che sia soltanto un modo edulcorato per dire che i soldi non ci sono e i progetti sono saltati. Il governo Meloni sta cancellando investimenti fondamentali per disegnare il futuro di Rimini e dei nostri territori, per renderli più sicuri, moderni, sostenibili".

Mario Gradara