Alluvione, il commissario Curcio a Rimini per fare il punto sui cantieri

Tappa a Rimini oggi per Fabrizio Curcio, da alcuni mesi commissario alla ricostruzione post-alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche. Curcio arriverà insieme a Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione con delega alla protezione civile, per fare il punto sui cantieri già avviati e su quelli in programma. Il commissario e la sottosegretaria sono attesi nella mattinata. Il programma prevede il vertice in Provincia con sindaci e assessori di tutti i comuni del Riminese. Non è escluso poi che Curcio, dopo il summit, possa fare dei sopralluoghi in alcuni dei cantieri in corso.

La nostra provincia ha ottenuto, per i danni causati dall’alluvione del 2023, quasi 60 milioni di euro di fondi dalla struttura commissariale, destinati a oltre 200 interventi. Gran parte dei finanziamenti è stata destinata alla sistemazione delle strade e ai lavori contro le frane.