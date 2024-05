Alluvione, il dramma un anno dopo: "Ecco perché noi ci siamo salvati"

"Il lavoro fatto a Rimini nell’ultimo secolo sul fronte della sicurezza, in special modo sui bacini fluviali, ha portato a salvare la popolazione riminese con uno ‘scudo’ dai danni dell’alluvione del maggio di un anno fa che purtroppo in altre aree sono stati molto più consistenti". Lo ha detto il sindaco e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, intervenuto alla festa della protezione civile ‘Emergerimini’ in piazzale Boscovich. Titolo: ‘Trent’anni di gestione delle emergenze – maggio 2024 – un anno dopo l’alluvione’. Una due giorni "di sensibilizzazione e addestramento" che ha celebrato, sul porto incontrando i cittadini, i 30 anni della fondazione del coordinamento del volontariato della protezione civile a Rimini. Tra campo allestito sulla spiaggia libera e workshop informativi (con punto di ristoro). Tra i relatori il prefetto Rosa Maria Padovano, Rita Nicolini, direttore dell’agenzia protezione civile regionale, Giovanni De Carlo, protezione civile regionale, Piergiacomo Cancelliere (comandante vigili del fuoco Rimini). "Troppo spesso – ha ricordato il sindaco – nel corso della storia del nostro Paese abbiamo trascurato la cura del territorio e la realizzazione delle opere necessarie a mantenere in equilibrio la coesistenza tra natura e uomo. Il vostro lavoro straordinario non può essere quello che ‘salva’ ogni volta dai danni: a questi problemi e a queste sfide non si può solo mettere davanti il cuore".

Proprio lo scorso anno, durante l’alluvione, "abbiamo registrato come il lavoro fatto a Rimini nell’ultimo secolo sul fronte della sicurezza – ha aggiunto Sadegholvaad – in special modo sui bacini fluviali, ha portato a ‘salvare’ la popolazione riminese da danni che purtroppo in altre aree sono stati molto più consistenti. Oggi abbiamo il Psbo (Piano salvaguardia balneazione, ndr) ma sono state tante le opere realizzate nei decenni precedenti che hanno permesso di proteggere con uno ‘scudo’ la nostra città e il nostro territorio. Le istituzioni devono mettere la cura del territorio al primo posto della loro agenda di azione, insieme alla sanità e al lavoro. Si dice che le calamità sono lo choc che permette di svegliarsi, io dico al contrario che non dobbiamo svegliarci con i morti e la distruzione". Il referente riminese della protezione civile, Carlo Zecchin, ha premiato i suoi predecessori.

Mario Gradara