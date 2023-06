Alluvione, la conta dei danni Quattro cantieri aperti per sistemare subito i fiumi

Dal ripristino della spalla in sinistra idraulica della seconda briglia di ponte Verucchio al ripristino banche fluviali e parti di arginature fiume Uso nel comune di Bellaria. Sono in tutto quattro i cantieri già aperti nell’arco di due settimane e a distanza di un mese preciso dall’alluvione che il 16 maggio scorso ha piegato in due la Romagna. Si tratta di interventi di somma urgenza avviati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di protezione civile per rimediare ai danni dell’alluvione in Emilia-Romagna: chiusura di rotte arginali, ripristino post erosioni e delle sezioni di deflusso dell’alveo di fiumi, interventi su manufatti idraulici, pulizia della vegetazione, rimozione di accumuli e occlusioni.

Nello specifico, sul territorio sono in corso demolizioni delle porzioni residue in corrispondenza delle due spalle della briglia crollata di Ponte Santa Maria Maddalena, per un intervento il cui costo si aggira intorno ai 740mila euro. Ancora, nel Riminese è in corso il ripristino delle banche fluviali e parti di arginature del fiume Uso, nel comune di Bellaria, nel tratto compreso tra il ponte della SS16 e il ponte di via Ravenna, Ca’ la Vigna, tagli rilevati, Ca’ San Vito (nel tratto a monte della A14), e poi Covignano, nel tratto San Vito, Spaccino e Ca’ dell’Uso nei pressi della strada Provinciale 88. Il costo dell’intervento sarà complessivamente di circa 850mila euro.

Solo alcuni, questi, dei 74 cantieri in essere su tutto il territorio regionale. Nel Riminese, a essere interessato è anche il torrente Marano, con il ripristino delle banche fluviali e di parti di arginature del torrente ad Ospedaletto, nel comune di Coriano, e Osteria del Fiume, nel comune di Riccione: un intervento questo del valore di 260mila euro.

Complessivamente, la Regione per far fronte ai 74 interventi posti già in essere nelle zone colpite ha stanziato in tutto un monte di quasi cento milioni di euro, 93 milioni per la precisione.