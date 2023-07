Alluvione, maggio da dimenticare Crollate le presenze degli italiani

di Manuel Spadazzi

Era scritto. Con quello che è accaduto con l’alluvione, nessuno sperava in dati positivi per il turismo a maggio. E così è stato. Lo certificano i dati Istat su arrivi e presenze elaborati dalla Regione e diffusi in queste ore. Il calo c’è stato a maggio ed è stato importante, in particolare tra i turisti italiani. Nella nostra provincia a maggio sono arrivati poco meno di 159mila turisti italiani: il calo è del 33,9% sul 2022. Nello stesso mese i pernottamenti (le presenze) sono stati 383mila, in calo del 29,2%. Ha retto, invece, il turismo straniero: gli arrivi sono stati 60.508, con una crescita del 18,2% rispetto al 2022 (ma in calo del 17% sul 2019), le presenze sono state 215mila con un aumento del 14,6% (rispetto al 2019 il calo è del 16,2%). In totale, tra italiani e stranieri, a maggio sono arrivati 219mila turisti, pari al 24,8% in meno del 2022. Le presenze sono state complessivamente 598mila, circa il 18% in meno.

Nei comuni della costa il calo è generalizzato. Fa eccezione Misano, l’unica realtà con il segno più anche a maggio: gli arrivi sono cresciuti del 2,4%, le presenze del 16%. Male Rimini e Riccione. Nel capoluogo gli arrivi sono calati del 23,9%, le presenze del 18,7%. Va detto che nel 2022 a Rimini c’era stata l’Adunata degli alpini, che aveva fatto impennare il numero dei turisti italiani. Buone notizie arrivano dai mercati esteri. Nonostante l’alluvione, a Rimini sono arrivati 38mila turisti stranieri (+ 25,9% rispetto al 2022) per un totale di 125mila presenze (+18,5%). Da segnalare l’aumento dei tedeschi a Rimini rispetto al 2022: a maggio gli arrivi sono cresciuti del 66,2%. Male invece gli italiani: arrivi in calo del 36,2% e presenze scese del 33,1%. È andata peggio a Riccione: gli arrivi sono calati del 31,6%, le presenze del 21,6%. Numeri negativi anche a Cattolica (arrivi -20,9%, presenze -14,5%) e Bellaria (arrivi -25,6%, presenze -16,6%).

Se si guarda al bilancio dei primi cinque mesi, invece, nella nostra provincia i numeri di turisti italiani e stranieri sono in crescita sia per arrivi che per presenze. "C’è un prima e un dopo l’alluvione – osserva il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Eravamo andati molto bene da gennaio ad aprile, poi il calo a maggio. Le difficoltà si sono protratte anche a giugno, a causa del maltempo. Sarebbe andata peggio senza i tanti eventi e le fiere. Siamo fiduciosi di poter riprendere a luglio e agosto il trend positivo visto nei primi quattro mesi".