Alluvione, nove cantieri nel Riminese per sistemare i fiumi

Nove cantieri di somma urgenza in corso in provincia di Rimini per 4 milioni di euro. La Regione fa il punto sugli interventi di ripristino degli argini, pulizia dei fiumi e rimodellazione degli alvei dopo l’alluvione di maggio. Per il Riminese tra gli interventi quello da oltre un milione sul fiume Uso tra Bellaria, San Mauro Pascoli e Sogliano, per il ripristino di argini, golene e opere di difesa sponde. Lungo il fiume Marecchia, a Verucchio, Poggio Torriana, San Leo e Novafeltria, si stanno risistemando le rive in corrispondenza della traversa a Ponte Verucchio. Demolita la briglia danneggiata dalle piene a Ponte Santa Maria Maddalena. Altre opere di ripristino in atto anche lungo il bacino del Conca e in altri corsi d’acqua di vari comuni.

"Qui non è arrivato un euro, a 4 mesi dall’alluvione siamo al 100% di indennizzi zero, se si escludono i 3,5 milioni gestiti da Regione e Protezione civile – attacca Andrea Gnassi, coordinatore del Pd per l’alluvione – La Meloni venga nei territori colpiti e dimostri che è la premier di tutti gli italiani e non invece una ultras di un partito".