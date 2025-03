Alluvione, pioggia di milioni per sistemare strade e frane

L’sos lanciato da Sant’Agata Feltria, uno dei comuni del Riminese più colpito dalle frane (87 quelle censite) dopo la terribile alluvione del 2023, è stato raccolto. Arriveranno quasi 24 milioni di euro per rimettere in sesto il territorio attraverso l’Anas. "Saremo al vostro fianco per completare le opere di ristrutturazione viaria, e per l’adeguato supporto tecnico-amministrativo", aveva promesso ai sindaci dell’alta Valmarecchia nel 2023 l’allora commissario alla ricostruzione post-alluvione Francesco Figliuolo. Da alcuni mesi al suo posto c’è Fabrizio Curcio, ma l’impegno sarà mantenuto. "Noi abbiamo un ufficio tecnico composto di sole 3 persone: non sono in grado di gestire progetti e risorse tanto importanti – dice il sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori (in foto) – Era necessario un apparato tecnico capace di gestire interventi, finanziamenti e relative procedure. Abbiamo chiesto aiuto alla struttura commissariale ed è arrivato". Ai 3 milioni che gestisce direttamente il Comune se ne aggiungono quasi 24 assegnati all’Anas, per la progettazione di tutti gli interventi alla rete viaria. "A breve avremo un incontro con i dirigenti Anas per stabilire gli interventi strutturali da realizzare e il cronoprogramma". In pole position Romagnano (2,2 milioni di euro) per la realizzazione dei paramassi sulla statale, e la possibilità di accesso alla Pieve e al borgo. Su 100 km di strade comunali sono 60 quelle santagatesi che hanno riportato problemi. Altre zone in cui intervenire con urgenza sono Marecchiola, Rosciano, Rivolpaio, Pereto Sant’Antino e tutta la zona dell’alto comune interessata in modo massiccio dalle frane, San Donato e la strada verso Sarsina. "Per questi interventi saremo seguiti da strutture importanti– conclude Polidori – Siamo più tranquilli anche rispetto ai tempi di realizzazione delle opere".

m.c.