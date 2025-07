Alluvione, pratiche più semplici

Più soldi, ma soprattutto una semplificazione delle procedure per poter intervenire laddove vi sono problemi e progetti contro il dissesto idrogeologico. Ieri il commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione, Fabrizio Curcio, ha incontrato gli amministratori locali per illustrare le disposizioni urgenti contenute nel decreto legge numero 65 dello scorso 7 maggio per le regioni colpite da eventi alluvionali, di imminente conversione in legge. All’incontro, convocato e coordinato dal presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, erano presenti sindaci assessori e tecnici dei 27 Comuni e l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. È intervenuta anche il prefetto di Rimini Giuseppina Cassone.

Il commissario Curcio ha spiegato agli amministratori il lavoro attuale di riorganizzazione della struttura commissariale, cosa che dovrebbe portare a una semplificazione delle procedure in atto. Inoltre il commissario ha citato l’assegnazione delle risorse rimanenti per interventi urgenti, al netto delle rimodulazioni. si tratta di una somma che si aggira sui 50-60 milioni di euro (‘residui’ della gestione precedente), cui vanno sommati 100 milioni di euro sul 2024 per gi eventi eccezionali che hanno riguardato le tre regioni oggetto dei decreti. Infine verrà svolto un monitoraggio puntuale dello stato d’attuazione dei lavori già finanziati, anche ai fini delle eventuali richieste di rimodulazione. Un lavoro che dovrà produrre una semplificazione delle procedure di rimborso anche per i privati, a partire da chi ha avuto danni per importi più bassi.