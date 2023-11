Alluvione, pressing su Figliuolo

Prosegue a Coriano la sfida politica dei fondi per l’alluvione. "Ho rivolto al generale Figliuolo la richiesta di una particolare attenzione al Comune di Coriano, uno dei più grandi per estensione territoriale della provincia di Rimini", dice Nadia Rossi, consigliere regionale del Pd che ieri ha posto la questione. "Nonostante i danni stimati in quattro milioni di euro a seguito dell’alluvione a Coriano, il Comune non ha ricevuto i fondi necessari per la ricostruzione. Ad oggi non è dato sapere cosa si sia inceppato a livello amministrativo nella richiesta di Coriano, se mail troppo pesanti o indirizzi sbagliati. Di certo non è stata seguita la procedura corretta che hanno invece utilizzato gli altri Comuni. Ma visto che in Emilia-Romagna non si lascia indietro nessuno, ho chiesto al commissario Figliuolo di poter recuperare, accelerare i tempi".

In municipio fanno spallucce. "Il generale ha garantito ieri che le risorse promesse dal governo per permettere al territorio di rialzarsi dall’alluvione ci saranno - ribatte la senatrice e vice sindaca Mimma Spinelli -. Quanto detto sbaraglia ancora una volta le malelingue di una certa sinistra". La giunta corianese non intende fare drammi e attende le prossime occasioni per ottenere i contributi da investire su strade e territorio. Intanto l’Ordine degli ingegneri della provincia ha scelto il teatro di Coriano per tenere venerdì un convegno dalle 10 alle 17 dal titolo: ‘Il rischio idrogeologico, dalla pianificazione e gestione agli interventi e monitoraggio’.