Alluvione, si avvicina la sentenza per Vannoni

Alcuni imputati sono già usciti dal processo, ’salvati’ dalla prescrizione. Non l’ex sindaco Mauro Vannoni: per lui la sentenza è attesa il 19 aprile. Vannoni è finito alla sbarra per l’alluvione del febbraio 2015, che provocò allagamenti e numerosi danni a Santarcangelo e Bellaria. L’ex sindaco all’epoca dei fatti era il responsabile dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (l’ex Genio civile) per la Romagna. Insieme a Vannoni - che da alcuni anni è in pensione - sul banco degli imputati anche Fiorenzo Bertozzi, altro dirigente dell’agenzia regionale di protezione civile. Per gli altri imputati invece è intervenuta la prescrizione del reato.

Vannoni e Bertozzi, difesi dagli avvocati Mariano Rossetti e Paolo Righetti, sono alla sbarra per il reato di inondazione colposa. L’alluvione del 2015 fu provocata dal fiume Uso, che esondò in varie zone tra Santarcangelo e Bellaria. A Santarcangelo due famiglie furono costrette a fuggire da casa per mettersi al riparo. La parte del processo riguardante i fatti di Santarcangelo è stata stralciata. E la famiglia Paro, quella più colpita con danni per 300mila euro alla loro abitazione (fu loro riconosciuto poi un risarcimento) ha deciso di non costituirsi parte civile nel procedimento. Processo ormai alla conclusione, e i legali di Vannoni e Bertozzi sono fiduciosi. Perché "la perizia di parte del professor Giovanni Menduni, tra i massimi esperti, dimostra che gli allagamenti furono causati da un evento eccezionale e non sono imputabili alla cattiva manutenzione del fiume da parte dell’agenzia di protezione civile". Non solo: i danni potevano essere limitati "con la puntuale pulizia dei tombini", un compito che non spettava ai tecnici dell’ex Genio civile. Infine a Bellaria gli allagamenti "non sono stati di un’entità tali da far configurare il reato di inondazione colposa".