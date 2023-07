Alluvione tra decreti e aiuti, scontro tra Gnassi e Colombo

"Sono passati ormai tre mesi e non si è visto un euro da parte dello Stato per le popolazioni colpite dall’alluvione" attacca il deputato del Pd, Andrea Gnassi. "La Ricostruzione ci sarà, ma solida e affidabile. Non vogliamo rattoppare le ferite di un territorio ma sanarle una volta per tutte" ribatte la deputata di Fd’I Beatriz Colombo che non manca di dare una stoccata al Partito democratico. "Il Pd ha governato l’Emilia Romagna da quando esistono le regioni, lasciando un territorio fragile e non possono certamente permettersi di presentarsi come la soluzione ai problemi della Regione dopo che li hanno creati: infatti non hanno avuto ne il coraggio di votare questo provvedimento, ne quello di votare contro". In sede di voto agli emendamenti riguardanti gli eventi accaduto in Emilia Romagna in maggio, in cui sono stati ricompresi anche quelli di Toscana e Marche, è andato in scena lo scontro tra deputati riminesi al momento delle dichiarazioni di voto. "Non c’è nessun commissario generale che possa vincere e raggiungere obiettivi e battaglie, con un incarico di un anno – ricorda Gnassi -. A Figliuolo va la nostra stima, ma la struttura che gli si data è completamente inadeguata. Per ricavare visibilità ci asteniamo su questo decreto minimo, insufficiente e inadeguato, perché pensiamo alla disperazione di chi ha perso tutto e diciamo che ci siamo e ci saremo: il nostro ruolo non è quello di acuire lo scontro politico, ma quello di proporre soluzioni che riprenderete nei primi provvedimenti utili". Al contrario l’onorevole Colombo ha sottolineato "i 23 articoli in totale che dispongono molteplici aiuti in favore di imprese, famiglie, cittadini, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici e privati, gli agricoli e gli allevatori. Sono stati stanziati fondi per il turismo, per l’innovazione in agricoltura, fondi per le strutture sanitarie, per l’università, l’istruzione, la protezione civile, l’ambiente e per i nostri amici animali".