Alpini e molestie contro le donne "Possiamo individuare chi sbaglia"

Mario Gradara

Dopo l’Adunata di Rimini abbiamo avviato una riflessione concreta sul tema dei comportamenti molesti, basandoci sui nostri valori, incentrati su spirito di servizio, solidarietà, amore per la convivenza e la pace: promuoveremo una campagna e una serie di incontri nelle nostre sezioni, con un sito web, www.controlemolestie.it cui chiunque può rivolgersi, comprese le donne di Non una di meno".

Massimo Cortesi, direttore della rivista L’Alpino, organo ufficiale Ana, l’associazione nazionale delle penne nere, guida il gruppo di lavoro sulle molestie.

E’ un’ammissione di responsabilità dopo gli episodi di sessismo durante l’Adunata di Rimini del maggio scorso?

"Assolutamente no. Tra l’altro, l’unica denuncia, contro ignoti, è stata archiviata dalla procura. Fermo restando che la responsabilità penale è individuale, e se viene accertata nei confronti di un nostro socio viene espulso, è un problema di reputazione".

Ovvero?

"Quello della violenza di genere è un problema trasversale a tutta la società. Non possiamo permettere che diventi un problema degli alpini".

A cosa mira l’iniziativa?

"Riguardo agli incontri con esperti che faremo nelle nostre sezioni, a far sì che gli alpini sappiano riconoscere i comportamenti inadeguati e al tempo stesso si adoperino a sorvegliare in modo che tali comportamenti non avvvengano mai. Insomma, mira a un cambiamento culturale".

Il vostro progetto è rivolto a tutti...

"Sì, raccogliamo anche questa sfida che poche realtà si sono candidate ad affrontare, lasciando le donne spesso sole ad affrontare questo problema in un clima troppe volte contraddistinto da sterili contrapposizioni. Siamo pronti a confronti e alleanze con chiunque voglia davvero dare un contributo perché il cambiamento sia reale, comunicando a una platea sempre più ampia".

Quando avete deciso di agire in questa direzione?

"Il lavoro di confronto con esperti e molte associazioni femminili e femministe è partito a inizio novembre, senza pretesa di risolvere il problema, trasversale alla società. Quindici giorni fa abbiamo tenuto un incontro a Piacenza, ottenendo pieno consenso dalla nostra base, anche se dopo qualche necessario chiarimento con chi inizialmente avanzava delle perplessità".

Quando parla di ’base’ a cosa si riferisce?

"Ovviamente non potevamo chiedere direttamente un parere a tutti i 330.000 iscritti dell’Ana. L’incontro era aperto ai presidenti di tutte le sezioni sparse in Italia, ed erano presenti una settantina sugli ottanta presidenti".

Sensibilizzare contro le molestie, una sfida inedita per gli alpini...

"L’Associazione nazionale alpini, qui cito il comunicato ufficiale, nata con scopi solidali dalle sofferenze della Grande Guerra, da oltre un secolo opera a favore della comunità e interviene ovunque ci siano persone in difficoltà, attraverso soprattutto l’azione del fare, unanimemente riconosciuta come tratto distintivo delle penne nere".

E da ’fare’ c’è tanto...

"In Italia il 31% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Quasi 7 milioni di donne, una su tre. Oltre l’80% è stata oggetto di molestie verbali: fischi, approcci a sfondo sessuale, che in altre nazioni costituiscono reato. È una situazione inaccettabile in una società civile e libera, in difesa della quale l’Ana opera da 103 anni".