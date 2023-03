Alpini, manifesto contro le molestie

Un manifesto culturale contro le molestie. Verrà presentato donani mattina e a farlo saranno gli alpini. Proprio così, sono gli stessi alpini a muoversi su questo fronte dopo gli attacchi subiti durante l’adunata dell’anno scorso per presunti casi di molestie. Durante l’adunata e nei giorni successivi giunsero centinaia di segnalazioni, mentre le denunce presentate furono circa una decina. Seguirono settimane e mesi di accuse, difese e testimonianze. Venerdì alle 11, nella sede del Gruppo alpini di Rimini, in via Castelfidardo nel centro storico, l’Associazione nazionale Alpini ha deciso di presentare il proprio Manifesto culturale ‘#controlemolestie’, con tanto di manuale di consapevolezza. Per l’occasione interverranno Lino Rizzi, vice presidente nazionale dell’Ana, Massimo Cortesi, direttore del mensile L’Alpino e Paola Miglio, professionista della comunicazione e consulente dell’Associazione.

Dopo la presentazione i rappresentanti dell’Associazione Alpini si dirigeranno verso il municipio dove incontreranno il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini. "È un lavoro che abbiamo portato avanti di concerto con associazioni e realtà femminili – viene evidenziato – e crediamo che possa dare un contributo davvero importante, al di là di qualunque sterile contrapposizione".