Alpini e il caso Rimini, un manifesto e un manuale di comportamento contro le molestie sulle donne

Alpini e molestie a Rimini, la consigliera: "Ora serve il Daspo per chi è colpevole"

Rimini, Alpini in marcia contro la violenza sulle donne

Rimini, 10 marzo 2023 - Un manifesto e un manuale di comportamento degli alpini contro le molestie sulle donne. "Un'iniziativa rivolta a tutti gli uomini - precisa subito Massimo Cortesi, direttore della rivista L'Alpino e membro dell'Ana (l'associazione nazionale alpini) - Perché quello delle molestie è un problema culturale e sociale, che tocca tutti gli uomini. Noi alpini non siamo il problema, ma vogliamo essere parte della soluzione".

Con questo spirito è nato anche il sito web controlemolestie.it, dove verranno raccolte segnalazioni. Lo spirito degli alpini è quello di fare qualcosa dopo le molteplici segnalazioni di molestie avvenute l'anno scorso a maggio, durante l'Adunata nazionale.

Una prima denuncia è già stata archiviata, per l'impossibilità di ricostruire i fatti e individuare i presunti responsabili. Ma la Procura sta indagando su un'altra decina di episodi, segnalati dal collettiva femminista 'Non una di meno'.

Proprio a Rimini sono stati presentati questa mattina il manifesto e il manuale, insieme a Paola Miglio, esperta di comunicazione e "cresciuta in una famiglia di alpini: mio padre ha combattuto nella Seconda guerra mondiale, mio nonno ha fatto la Prima guerra mondiale sempre con gli alpini". Per la Miglio l'iniziativa è fondamentale perché "è una delle prime volte in cui, sul problema delle molestie, abbiamo uomini (gli alpini) che si rivolgono ad altri uomini".

Nel manifesto, il primo punto ribadisce come "l'uguaglianza piena tra uomo e donna sia la vera base di una cultura del rispetto". Negli altri punti si definiscono "intollerabili" le molestie, "anche verbali", e si fa appello a chiunque veda episodi a impegnarsi per fermarli. Perché "minimizzare o girarsi dall'altra parte - recita l'ultimo punto del manifesto - è sbagliato e non giustificabile". Il manuale declina i comportamenti da seguire secondo i principi del manifesto.

"Dopo i fatti di Rimini - aggiunge Cortesi - abbiamo voluto dare un segnale. Ma è sbagliato infangare l'intero corpo degli alpini per i comportamenti sbagliati di poche persone". Manifesto e manuale saranno alla base dell'organizzazione della prossima Adunata nazionale degli alpini che si terrà a Udine dall'11 al 14 maggio".